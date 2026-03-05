【北京＝照沼亮介、東慶一郎】中国の全国人民代表大会（全人代＝国会）が５日、北京の人民大会堂で開幕した。李強（リーチャン）首相は施政方針演説にあたる政府活動報告で、２０２６年の国内総生産（ＧＤＰ）の成長率目標を「４・５％〜５・０％」と表明し、前年の「５％前後」から小幅に引き下げた。２６年の国防（軍事）予算案は前年比７％増で、ＧＤＰ成長率目標を上回る高い伸び率を維持した。成長率目標の引き下げは２３