朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」（３月・名古屋）の第１９回大会に向けたオーディションの様子が２日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、地下格闘技集団「三河幕府」の“ミスター・フルボッコ”ヒロ三河と、“キング・オブ・アウトサイダー”啓之輔の対戦が決定した。ヒロ三河が登場。ＢＤ１７でシモミシュランとの対戦が決まっていたが