「アメリカで同じユニフォームを着ていた仲間と、違うユニフォームで再会するのは面白いことかもしれません。ですが、ただ楽しんでばかりはいられない。悲壮な覚悟で臨みます」韓国代表のキム・ヘソン（27・LAドジャース）が、大谷翔平（31）、山本由伸（27）との対戦に闘志を燃やしている。【WBC】「日本と韓国だけ優遇？」“球場格差”に怒る台湾ドジャースでは共に勝利を目指す仲間だが、WBCのマウンドと打席で向き合う以上、決