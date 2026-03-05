【モデルプレス＝2026/03/05】女優の吉川愛が3月3日、自身のInstagramを更新。雰囲気をガラリと変えたオフショットを披露し、反響が寄せられている。【写真】26歳女優「一瞬誰かと」白まつ毛・ぱっつん前髪・青カラコン…雰囲気ガラリな姿◆吉川愛、雰囲気ガラリの姿披露吉川は「BLACK」とつづり、写真を投稿。3月26日と4月12日にそれぞれ東京と兵庫で開催予定の「吉川愛ファンミーティング2026」のグッズ用と思われるビジュアルで