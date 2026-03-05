ボーイズグループRIIZEのメンバー、ウォンビンの2019年の練習生時代の動画が初公開された。去る3月4日、韓国で放送されたtvNのトーク番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』では、SMエンターテインメントのアイドル開発センター、ユン・ヒジュンセンター長が登場した。【写真】ウォンビン、“極限の肉体美”を披露ボーイズグループSUPER JUNIORからガールズグループ少女時代、ボーイズグループEXO、ガールズグループf(x)、Red Velvet、ae