IVEの新曲『BLACKHOLE』のミュージックビデオが、CGをほとんど使用せず、実際に超高層での撮影が行われていたことが明らかになり、大きな反響を呼んでいる。最近、YouTubeチャンネル『チャンネル十五夜（channel fullmoon）』に出演したIVEのメンバーたちは、今回のMV制作の舞台裏について率直なエピソードを披露した。【写真】そんなに見せていいの？レイ、妖艶ドレスメンバーたちは特に、ソウルのランドマークであるロッテワール