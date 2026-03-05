メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市では小学生が外国人観光客と英語で交流し、高山の良さなどをアピールしました。 この交流は、高山市の栃尾小学校が子どもたちのこれからの英語学習に役立ててもらおうとおこなっています。 5日は5、6年生の児童16人が陣屋前朝市や古い町並などを歩き、外国人観光客に民芸品の「さるぼぼ」や新穂高ロープウェイ、温泉の良さなどをアピールしました。 子ども