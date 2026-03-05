メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県紀宝町で、超完熟の高級ミカン「はるぽん」の収穫が最盛期を迎えています。 「はるぽん」は、「不知火」という品種を木に実った状態で2カ月ほど熟成させたもので、粒が際立ち、酸味が抜けた濃厚な甘さが特徴です。 春の訪れとともに収穫するため、「はるぽん」と名付けられました。 紀宝町の石本果樹園が11年前から作っているオリジナルの品種で、ビニールハウスで約280本を