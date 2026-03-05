勤務する小学校で女子児童を盗撮したなどとして逮捕された岐阜県大垣市の教師の男が懲戒免職になりました。 5日付で懲戒免職となったのは、大垣市の小学校教師、岸上涼太容疑者(32)です。 教育委員会によりますと岸上容疑者はおととし4月、16歳未満の女性にSNSで性的な画像を送信するよう要求したということです。 また、おととし5月に勤務する小学校で内科検診を受診する女子児童を小型カメラで盗撮したということで