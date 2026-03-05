ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に挑む韓国は、17年ぶりに1次ラウンドを突破できるだろうか。ついに開幕した2026年WBC。復活を願う熱気とは裏腹に、海外メディアの見立ては厳しい。【写真】韓国国歌に対するオリックスファンの反応が話題若く力強くなった打線が2次ラウンド進出への希望を膨らませる一方で、主力選手の負傷離脱と不安定な投手陣が疑問符を投げかけている。MLB公式サイトのMLB.comは3月4日、WBC開幕前のA