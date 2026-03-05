讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、2026年3月11日（水）〜3月13日（金）の3日間限定で、「ぶっかけうどん」（並・大・得サイズのいずれか）を一杯購入すると、「ぶっかけうどん」並サイズが一杯無料になるキャンペーンを開催する。つけだしにつけるのが面倒だと、うどんにだしをぶっかけたことからその名がついたともいわれる、本場・讃岐の定番「ぶっかけうどん」。シンプルにうどん本来の小麦の香りやコシを楽しめる、丸亀製麺創