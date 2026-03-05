ADEKAは2月26日、25年度第3四半期決算説明会をオンラインで開き、城詰秀尊社長が説明した。既報のとおり、同社の第3四半期決算は増収減益で着地した。食品事業は売上高0.5%減の627億円、営業利益は4.7%減の35億円だった。中国の低価格志向が継続しておりショートニングやマーガリン類が低調だった。一方、国内では、パン生地の経時的な変化を抑制することで生産ロス削減にも寄与する高機能練込素材や、プラントベースフード(PBF)の