５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／李響）【新華社北京3月5日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は5日、議事日程に基づき、国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）綱要案を審査した。