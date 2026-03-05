５日、会議に出席した全人代代表。（北京＝新華社記者／申宏）【新華社北京3月5日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は5日、議事日程に基づき、国務院が提出した2025年度国民経済・社会発展計画執行状況と2026年度国民経済・社会発展計画案に関する報告、2026年度国民経済・社会発展計画案を審査した。