５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／燕雁）【新華社北京3月5日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は5日、議事日程に基づき、国務院の2025年度中央・地方予算執行状況と2026年度中央・地方予算案に関する報告、2026年度中央・地方予算案を審査した。