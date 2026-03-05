５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／王曄）【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に提出された政府活動報告は、2025年の発展について次のように総括した。この1年間、中国はより新しく、より良い方向へ発展し、旺盛な活力を示した。「新たな質の生産力」（科学技術イノベーションが主導し、質の高い発展を促す生産力）は安定的に発展