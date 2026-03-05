５日、北京の人民大会堂で開幕した第１４期全人代第４回会議。（北京＝新華社記者／李響）【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議に提出された政府活動報告は、覇権主義と強権政治に断固として反対するとし、次のように強調した。われわれは独立自主の平和外交政策を堅持し、平和的発展の道を歩んでいく。グローバルパートナーシップのネットワークを広げ、覇権主義と強権政治に断固