アメリカのホワイトハウス報道官は4日、イランへの軍事作戦をめぐり、基地の使用を拒否していたスペインがアメリカ軍と協力することで合意したと明かした。ただ、スペイン側はこれを完全否定している。レビット報道官：スペインに関しては、大統領のメッセージがきのう明確に伝わったと認識している。私の理解では、この数時間に、彼らはアメリカ軍と協力することに合意しており、アメリカ軍と調整を行っている。ホワイトハウスの