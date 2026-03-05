元日向坂46で女優の齊藤京子（28）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。木曜レギュラーの代役として最後の出演となった。齊藤は木曜レギュラー、大相撲元横綱の貴乃花光司さんと元フジテレビアナウンサー・河野景子さんの次女で女優の白河れいが舞台出演のため、2月から代役として出演していた。MCの「ハライチ」澤部佑は「れいちゃんの代わりという意味では、きょう最後なんですよね」とこの日で代