プロ野球・福岡ソフトバンクホークスの松本裕樹（29）、大津亮介（27）、野村勇（29）、柳町達（28）、正木智也（26）5選手が、女性グラビア週刊誌『anan』（マガジンハウス）5月1日発売号に登場する。5日、同球団の公式Xでもカバービジュアルが公開された。【写真】「何処ぞのスタエンのグループかと」“雰囲気ガラリ”なスーツ姿で表紙に登場した松本裕樹、柳町達ら投稿では、「タカ鳴る鼓動、タカまる魅力 5/1（金）発売『#