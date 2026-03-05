5日に開幕する野球のWBC。連覇を狙う日本を支える“助っ人”に注目しました。4日に試合会場の東京ドームで公式練習を行った侍ジャパン。初戦となる6日の台湾戦に先発する山本由伸投手（27）も入念に調整しました。大谷翔平選手（31）は会見で「まず日本が勝つこと。全力で頑張りたい」と抱負を語りました。そして、「Live News days」が注目したのはウィル・アイアトンさんです。普段はロサンゼルス・ドジャースで大谷選手の通訳な