偽造された昭和天皇在位60年の記念銀貨を密輸した疑いで、中国籍の男が再逮捕されました。薛志偉容疑者（36）は2025年4月、偽造された昭和天皇の在位60年を記念した1万円銀貨、合わせて250枚を中国から密輸した疑いが持たれています。薛容疑者は、偽造された銀貨をスナック菓子や衣類などに隠して国際郵便で密輸していました。薛容疑者は偽名を使い、東京や埼玉など7つの都県で40回以上にわたって、合わせて1000枚以上の偽造銀貨を