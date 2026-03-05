ペット防災の実態は？アイペット損害保険株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 執行役員社長：安田敦子 以下、当社）は、犬・猫（以下、「ペット」）飼育者の1,000名を対象に、2026 年度版の「ペットのための防災対策に関する調査」を実施しました。その結果は以下となります。【図】ペットに関する防災対策を何かしていると答えた割合は…【調査概要】 調査対象：犬・猫の飼育者各500 名（合計1,000 名）。調査期間：2026 年