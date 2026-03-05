赤木加奈子さんはある日、小学5年生の娘・愛ちゃんが同級生の小春ちゃんをいじめているという連絡を受けます。突然の話に混乱しつつも、赤木さんはひとまず愛ちゃん本人に確認してみることに……。※本稿は、漫画家・しろやぎ秋吾さんの著書『娘がいじめをしていました』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。* * * * * * *1話から読む登場人物前回はこちら愛が小春ちゃんをいじめてるって…加奈子さんの元に「愛ちゃんが小春