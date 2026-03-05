GENERATIONS、EXILEなどで活躍中の白濱亜嵐さんは3月4日、自身のInstagramを更新。スノーボードをプレイする姿が「事故映像すぎる」と話題になっています。【写真＆動画】「ぶつかってんのしぬＷＷＷ」「事故映像すぎる」「すごすぎない？！」白濱さんは「いつの日かの友達と幼馴染と山への記録」とつづり、3枚の写真と3本の動画を投稿。動画では、実際にスノーボードで雪山を滑る様子を撮影しています。ジャンプ台から飛んだり回