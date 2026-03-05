中国では春節（旧正月、今年は2月17日）期間、老舗の打ち出す春節向け商品が人気を集めた。伝統を守ってきた老舗は今やトレンドの波に乗り、若者をはじめとしたより多くの消費者を獲得しようとしている。湖北省武漢市の老舗菓子店・曹祥泰では、緑豆を使った菓子「緑豆糕」を数十年にわたり職人として作り続けてきた創業者のマスコットが登場。バッグにぶら下げることができ、軽く押せば武漢の方言で気の利いた口上も述べる