警察官は「免許証」の何を見てる？身分証明書としても日常的に活躍する運転免許証。氏名や住所、生年月日、免許の有効期間といった基本的な情報はもちろん、「眼鏡等」といった運転条件や、取得している免許の種類（「大自二」など）が一目でわかるようになっています。【画像】超カッコイイ！ これが超レアな「最強の免許証」です！（22枚）しかし、免許証の表面に記載されている「12桁の数字（免許証番号）」からも、持ち