スバル「新たな“ワゴン型SUV”」26年4月発表！スバルは2026年3月5日、同年春発表予定の新型「トレイルシーカー」に関する情報を解禁しました。スバルはBEVラインナップにおいて、海外で発表されたコンパクトSUVの「アンチャーテッド」、ミドルサイズSUVの「ソルテラ」、そしてワゴンSUVタイプのトレイルシーカーという3モデルを展開。【画像】超カッコいい！ これがスバルの「新たなワゴンSUV」です！（30枚以上）これによ