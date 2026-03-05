Appleは、新しいノートブック『MacBook Neo』を発表した。本日3月5日より予約注文を開始、3月11日より販売を開始する。 （関連：【画像】ブラッシュ、インディゴ、シルバー、シトラスの4色展開『MacBook Neo』のカラバリ一覧） 『MacBook Neo』は、アルミニウム筐体を採用した13インチのノートブックだ。チップにはA18 Proを搭載し、13インチのLiquid Retinaディスプレイ（2,408×1,506ピクセル、500ニ