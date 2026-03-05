Image: Shutterstock 立体が自在にプリントできる！ …と言いつつも、作れるものはある程度シンプルな形状のものや、小さな部品などに限られてきた3Dプリンター。しかし、これからはもっと複雑で大きなものだって、プリントできるようになるかも。モーターを3Dプリントしてみたマサチューセッツ工科大学の研究チームは、4つの押出機を備えた、5種類の素材を組み合わせて約3時間で機能するリ