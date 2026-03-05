カプコンは、2月27日に発売した『バイオハザード レクイエム』の全世界販売本数が500万本を突破したことを発表した。 本作は、2026年3月に30周年を迎える「バイオハザード」シリーズの最新作だ。自社開発のゲームエンジン「RE ENGINE」を採用し、人物の肌や瞳、髪の毛、光の透過描写などフォトリアルな表現を実現している。 グレース・アッシュクロフトとレオン・S・ケネディのダブル主人公