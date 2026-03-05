チャイニーズ・タイペイ-オーストラリア戦でWBC開幕ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日に東京ドームで開幕した。プールCの初戦はチャイニーズ・タイペイ代表とオーストラリア代表が対戦。平日木曜12時開始のゲームだったが、異様な熱気に包まれて開幕した。本当に平日なのか……。侍ジャパンもいるプールCは一足先に開幕。この日はチャイニーズ・タイペイ-オーストラリア戦が12時、韓国-チェコ戦が午後7時プレー