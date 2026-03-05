「ミニストップ」は、3月3日（火）から3月10日（火）18時00分までの間、「サンリオエコバッグ付きスイーツ」のオンライン予約販売を、「ミニストップオンライン」で実施中だ。【写真】ポムポムプリンとチームプリンがギュッと密着したエコバッグもかわいい！■クッキーは2種類今回登場するのは、ポムポムプリンの30周年限定デザインのエコバッグとクッキー6枚を組み合わせたセット。クッキーは2種が用意されており、プレーン