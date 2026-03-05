静岡県島田市の大井川鉄道で、「きかんしゃトーマス」シリーズのパーシー号が3月5日にお披露目されました。 【動画】「きかんしゃトーマス」の親友「パーシー号」 3月7日の運行開始前にお披露目＝静岡・大井川鉄道 緑の車体に優しい表情、「きかんしゃトーマス」シリーズのパーシー号です。 パーシーはトーマスの親友で、これまでは家山