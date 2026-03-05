2025年8月、静岡県函南町で消火用ホースの筒先を盗んだ罪に問われた男の裁判で、静岡地方裁判所沼津支部は2026年3月5日、拘禁刑1年6か月の判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、静岡県伊東市松原の無職の男（57）です。 判決によりますと、男は2025年8月、函南町丹那に設置された消火用ホースの筒先1本、時価約1万円相当を盗みました。 5日、地裁沼津支部で開かれた判決公判で薄井真由子裁判官は「火災を速や