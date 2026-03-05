地域の交流を深めようと、長崎市の中学校でグラウンドゴルフの交流会が開かれました。 交流会が開かれたのは、長崎市の茂木中学校です。 中学生、地域の高齢者、市内の特別養護老人ホーム恵珠苑のスタッフ、約50人が参加しグラウンドゴルフで交流を深めました。 （茂木コミュニティ連絡協議会 福祉健康部会 岩永 隆 さん） 「地元が活性化する目的でやっているので、子どもたちとの交流を通して(地