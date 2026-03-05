2025年9月、静岡県牧之原市などで国内最大級の竜巻が発生してから2026年3月5日で半年です。被災地では、復興に向け道半ばの世帯もあり今後も継続的なサポートが必要です。 【動画】“国内最大級の竜巻”発生から半年 復興に向け道半ばの世帯も⋯求められる継続的なサポート＝静岡・牧之原市、吉田町 2025年9月、台風15号の接近に伴って県内では複数の竜巻がほぼ同時刻に発生しました。 牧之原市から吉田町にか