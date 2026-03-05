建設産業の魅力発信と担い手確保に向け、静岡県の「静岡どぼくらぶアンバサダー」にアイドルグループ「僕が見たかった青空」のメンバーが就任しました。 【写真を見る】「僕が見たかった青空」西森杏弥さん・萩原心花さんが「静岡どぼくらぶアンバサダー」就任 土木の魅力発信へ＝静岡県 「静岡どぼくらぶアンバサダー」に就任したのは、アイドルグループ「僕が見たかった青空」の西森杏弥