京都・祇園の文化財「弥栄会館」が再生し、「帝国ホテル京都」として３月５日、開業しました。京都・祇園の花見小路に５日オープンした「帝国ホテル京都」は、８０年以上の歴史を持つ国の登録有形文化財「弥栄会館」を保存・改修した高級ホテルです。祇園を代表する歴史的建造物のデザインや重厚感を受け継いでいて、宿泊客専用の屋上バーやプールなどが設けられています。客室は全５５室、宿泊料金は、１室２人１泊１６万