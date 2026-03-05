グミ市場の広がりを受け、製菓メーカーのＵＨＡ味覚糖が「進化系グミ」を発売です。３月４日、ＵＨＡ味覚糖は本社で開いた新商品発表会で、キャンディーで表面をコーティングした新食感のグミ「グミだま」を４月６日に新発売すると発表しました。（ＵＨＡ味覚糖塚本慎平リーダー）「最大の特徴はかんだ瞬間の心地よい食感の変化だと思います。かんだ瞬間にパリッと砕けて、中からもちもちとしたグミが顔を出すという商品に