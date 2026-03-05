俳優の吉高由里子、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏、ピン芸人の宮川大輔が5日、都内で行われた『Olive 春のアップデート＆新CM発表会』に登壇した。【写真】吉高由里子も暖かく見守る…固い握手を交わす津田篤宏＆宮川大輔冒頭、津田は「ダイアン津田です。よろしくお願いします。ゴイゴイスー！こんな暑い中、ありがとうございます」と雑すぎるあいさつ。3月に入ったが今朝の東京は冷え込んでおり、吉高や司会も苦笑い。津