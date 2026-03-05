スノーボード男子ハーフパイプで22年北京五輪王者の平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）が5日、東京都内で取材に応じ、出場すれば5大会連続となる30年のフランス・アルプス冬季五輪を目指す意向を示した。4大会連続出場となった2月のミラノ・コルティナ五輪後、公の場で次回大会への出場意思を示したのは初めて。イベントの中で司会者からの「次の目標となる大会は」との問いに、「4年後の試合（五輪）に向けて、また闘っていくの