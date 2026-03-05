『ひまてん！』小野玄暉×「ぐるぐるカーテン(6期生 ver.)」乃木坂46のコラボMVが、7日午後7時から公開されることが決定した。【写真】かわいすぎる”おすまし顔”を披露した瀬戸口心月乃木坂46のデビューシングルである本楽曲を2025年に加入した6期生が歌い上げており、かわいらしさの詰まった楽曲となっている。【JUMP MV】は、週刊少年ジャンプ作品とソニーミュージックグループ所属アーティストのコラボMV企画。今回で47