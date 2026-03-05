5日、衆議院予算委員会において、東京高裁が解散命令を出した世界平和統一家庭連合（旧統一教会）について議論がなされた。【映像】「当然、天皇制は将来撤廃…」読み上げられた瞬間（実際の様子）中道改革連合の早稲田ゆき議員は旧統一教会についての「TM（トゥルーマザー）特別報告書」を資料として配布し「捜査機関が教団の政教癒着、政治活動を把握する確信証拠として、韓国の裁判所でも正式な証拠として使われております