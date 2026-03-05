◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC オーストラリア-チャイニーズ・タイペイ(5日、東京ドーム)第6回ワールドベースボールクラシック(WBC)が開幕。東京ドームで行われるプールCではチャイニーズ・タイペイ対オーストラリアによるオープニングゲームが始まりました。試合前からドーム内のスタンドは埋め尽くされ、昼12時にプレイボールした試合はチャイニーズ・タイペイのチアリーダーや大応援団が試合を盛り上げ