◆オープン戦楽天―ロッテ（５日・静岡）ロッテはドラフト２位左腕の毛利海大（明大）がオープン戦初先発。スタメンは以下の通り１番・右藤原２番・中高部３番・左山口４番・一ソト５番・二上田６番・指ポランコ７番・三井上８番・捕松川９番・遊小川投毛利