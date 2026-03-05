◆オープン戦ＤｅＮＡ―中日（５日・横浜）ＤｅＮＡは５日、横浜で中日とオープン戦を行う。先発は２年目右腕の竹田祐投手。育成・１位の清水詩太（うた）内野手（京都国際高）はベンチ入り。試合開始は１３時。先発メンバーは以下の通り。【ＤｅＮＡ】１（右）蝦名２（三）筒香３（指）宮崎４（一）佐野５（捕）山本６（左）ヒュンメル７（中）梶原８（遊）林９（二）京田（投）竹田祐