ソフトバンクは５日、３月２７日の開幕、日本ハム戦（みずほペイペイ）の始球式を元乃木坂４６の齋藤飛鳥が務めることを発表。「貴重な機会をいただき、ありがとうございます。今からドキドキしていますが、楽しみながら精いっぱい投球します！」とコメントした。国歌独唱は俳優の井上芳雄が行う。