錦江町を広く世界に知ってもらおうと、町を舞台にしたアニメが制作されることになりました。国際的な映画祭への出品も目指しています。 錦江町を舞台にしたアニメを制作するのは、町内でアニメ制作の教室を開いている宇田英男さんや、映画監督・中島良さんらです。 アニメ制作会社など5社が共同出資して、アニメ制作の組織を町内に設立しました。作品を通して錦江町の魅力を広く知ってもらおうと、町の呼びかけで始まったもので