鹿児島県内の公立高校入試はきょう5日が2日目です。およそ7700人が試験に臨んでいます。 鹿児島市の鶴丸高校では定員288人に対し、423人が出願しています。 2日目の5日は、午前に社会と数学の試験があり、午後からは面接が行われます。 会場では、保護者らから励まされる受験生の姿や、直前までノートや参考書を見返す様子も見られました。 （受験生）「自分自身を信じて最後までやりきりたい」 （受験生）「1日目で自